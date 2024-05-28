В Зеленодольске мужчина пойдет под суд за избиение дочери

Зеленодольский городской суд рассмотрит дело 48-летнего местного жителя, обвиняемого в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Аделя Гайнутдинова.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2023 года мужчина неоднократно оскорблял и избивал свою несовершеннолетнюю дочь, причиняя ей физические и нравственные страдания. Родитель ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию ребенка, соединяя их с жестоким обращением.

Свою вину мужчина признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подсписки о невыезде и надлежащем поведении.