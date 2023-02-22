В Зеленодольске мусоровоз раздавил капот Hyundai, пассажирка легковушки госпитализирована

В Зеленодольске столкнулись Hyundai и «КАМАЗ», сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня около часа дня напротив дома №5 на Столичной улице мусоровоз раздавил капот иномарки. Вся передняя часть легковушки оказалась смята под тяжестью многотонного грузовика.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка Hyundai. Женщину госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с ушибом грудной клетки и травмой ноги.