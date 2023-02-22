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Происшествия 22 февраля 2023 17:56

В Зеленодольске мусоровоз раздавил капот Hyundai, пассажирка легковушки госпитализирована

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В Зеленодольске столкнулись Hyundai и «КАМАЗ», сообщили «Татар-информу» очевидцы ДТП.

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня около часа дня напротив дома №5 на Столичной улице мусоровоз раздавил капот иномарки. Вся передняя часть легковушки оказалась смята под тяжестью многотонного грузовика.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии пострадала 60-летняя пассажирка Hyundai. Женщину госпитализировали в Зеленодольскую ЦРБ с ушибом грудной клетки и травмой ноги.

Фото: © «Татар-информ»

#зеленодольск #дтп с грузовиком
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