Мэр Зеленодольска заявил о планах возродить татарский театр

В Зеленодольском районе Татарстана могут возродить татарский театр. Об этих планах рассказал мэр города Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале после встречи с руководителем общественной организации «Ак калфак» Зеленодольского района Гелиней Саттаровой.

«Нас объединяет общая идея — сохранение татарской культуры, языка и традиций. Обсудили возможность возрождения татарского театра в Зеленодольске. Если обратиться к истории, в 50-е годы в ДК „Родина“, ныне музыкальный театр, открылся татарский драматический кружок. Его участниками были люди разных профессий, но всех их объединяла любовь к родному языку и культуре Татарстана. В 70-е коллектив вырос в народный театр, но, к сожалению, распался. Возрождение татарского театра даст новый импульс развитию культурной жизни города», — отметил Афанасьев.

В пресс-службе муниципалитета «Татар-информу» пояснили, что в качестве площадки рассматривается Центр культурного развития в микрорайоне Мирный.

Напомним, новый центр культурного развития в Зеленодольске, построенный по национальному проекту «Культура», открылся летом 2022 года.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.