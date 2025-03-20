В Зеленодольске могут появиться проекционные переходы и тротуар с обогревом

В Зеленодольске планируют внедрение инновационных решений для повышения безопасности и комфорта пешеходов. Городские власти рассматривают возможность установки проекционных пешеходных переходов и первого в городе тротуара с системой обогрева.

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поручил специалистам рассчитать стоимость этих объектов и включить их в план дорожных работ.

«В этом году дополнительно осветим 40 пешеходных переходов, но важно смотреть шире. Проекционные переходы удобны и безопасны как для пешеходов, так и для водителей. Наша главная цель – снижение количества ДТП», – отметил мэр.

Предварительно рассматривается установка четырех подобных переходов: двух – на улице Карла Маркса и еще двух – на улице Гоголя.

Кроме того, в городе планируют оборудовать один из тротуаров системой подогрева, чтобы исключить образование наледи и обеспечить комфортное передвижение в зимний период.

«Нужно определить участок с наиболее высоким пешеходным трафиком. Такой тротуар поможет избежать проблем со снегом и льдом. Опыт интересный, коллеги, посчитайте и доложите», – обратился к подчиненным Афанасьев.

Помимо этого, в 2025 году в Зеленодольске обновят дорожное покрытие на более чем 20 улицах, нанесут новую разметку и установят 20 искусственных неровностей.