Происшествия 28 ноября 2025 12:16

В Зеленодольске менеджер мебельного магазина получила срок за мошенничество на 1,8 млн

В Зеленодольске вынесли приговор 37-летнему менеджеру мебельного магазина. Женщину признали виновной в мошенничестве и присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С ноября 2022 по апрель 2023 года менеджер присвоила деньги клиентов на сумму более 1,2 млн рублей, не внося их в кассу магазина. Кроме того, она похитила свыше 667 тысяч рублей, полученных за мебель, которую так и не поставила.

Суд назначил ей наказание – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

#Мошенничество #Хищение #присвоение денежных средств #зеленодольск #суд #приговор #Прокуратура
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

