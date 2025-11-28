В Зеленодольске менеджер мебельного магазина получила срок за мошенничество на 1,8 млн

В Зеленодольске вынесли приговор 37-летнему менеджеру мебельного магазина. Женщину признали виновной в мошенничестве и присвоении денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

С ноября 2022 по апрель 2023 года менеджер присвоила деньги клиентов на сумму более 1,2 млн рублей, не внося их в кассу магазина. Кроме того, она похитила свыше 667 тысяч рублей, полученных за мебель, которую так и не поставила.

Суд назначил ей наказание – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.