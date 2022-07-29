В Зеленодольске капитально отремонтируют «аварийную» гимназию за 127 млн рублей

В этом году зеленодольская гимназия №5 попала в федеральную программу капитального ремонта школ. Участие в данной программе позволит привести оба здания в нормативное состояние и приобрести новое оборудование. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

В гимназии обучается 535 учеников. Оба корпуса школы были построены в конце 1960-х — начале 1970-х годов и с того времени в зданиях не было ни одного капитального ремонта, лишь частичный — восемь лет назад в первом корпусе.

В прошлом году руководство гимназии вынуждено было закрыть второй корпус в связи с аварийной ситуацией. По словам директора образовательного учреждения Гузель Нуриевой, из-за протекания кровли произошло обрушение кирпичной кладки на третьем этаже. Поэтому целый год ребята учились в две смены.

На данный момент 80% ремонтных работ в гимназии №5 уже выполнены. Помимо этого, в рамках республиканской программы идет ремонт пищеблока. Завершить все работы планируется к 30 августа, и 1 сентября ученики придут в полностью обновленную школу.

«На капитальный ремонт школы направлено 127 млн рублей, на ремонт пищеблока — 15 млн», — уточнила начальник пресс-службы Регина Чибрикова.