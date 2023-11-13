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Руc Тат
Общество 13 ноября 2023 17:11

В Зеленодольске из-за засоров переполнились канализационные колодцы

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Жители Зеленодольска возмущены: колодцы канализации переполнены. Причина — засоры в системе водоотведения.

Как сообщает корреспондент «Татарстан-24», теперь отходы текут прямо по городским улицам. Особенно трудно приходится жителям дома №30а по улице Карла Маркса. По словам местных жителей, они не могут открыть окно, иначе им нечем будет дышать.

Как рассказала одна из жильцов дома, вонь идет от местного озера, которое полностью загадили сточными и канализационными водами.

Интересно, что жители домов №36а и №36б даже остались без воды в результате такого засора. Все подробности смотрите в сюжете.

#зеленодольск #жалоба #канализация
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