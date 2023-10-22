В Зеленодольске из горящей квартиры спасли 94-летнюю бабушку

Сообщение о пожаре на улице Солнечная в Зеленодольске поступило сегодня днем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на 3-м этаже трехэтажного многоквартирного дома горели вещи. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

Специалисты с помощью специальной маски спасли 94-летнюю женщину и передали ее медикам.

Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.