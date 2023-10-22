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В Зеленодольске из горящей квартиры спасли 94-летнюю бабушку
Сообщение о пожаре на улице Солнечная в Зеленодольске поступило сегодня днем. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место, пожарные установили, что в квартире на 3-м этаже трехэтажного многоквартирного дома горели вещи. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Специалисты с помощью специальной маски спасли 94-летнюю женщину и передали ее медикам.
Позднее огнеборцам удалось справиться с возгоранием. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
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