В Зеленодольске иномарка сбила 7-летнюю девочку

Накануне, 7 апреля, в Зеленодольске сбили 7-летнюю девочку, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Предварительно, водитель Chevrolet проехал на красный, в тот момент когда ребенок переходил дорогу. В итоге девочку госпитализировали с различными травмами.

В ведомстве отметили, что наезд на ребенка произошел на глазах у отца, который шел за девочкой следом.

В ГИБДД напоминают, что переходя дорогу, даже если вам светит зеленый, следует держать детей за руку.