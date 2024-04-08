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В Зеленодольске иномарка сбила 7-летнюю девочку
Накануне, 7 апреля, в Зеленодольске сбили 7-летнюю девочку, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Предварительно, водитель Chevrolet проехал на красный, в тот момент когда ребенок переходил дорогу. В итоге девочку госпитализировали с различными травмами.
В ведомстве отметили, что наезд на ребенка произошел на глазах у отца, который шел за девочкой следом.
В ГИБДД напоминают, что переходя дорогу, даже если вам светит зеленый, следует держать детей за руку.
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