В Зеленодольске горожанам предложили самим определить маршруты автобусов

Зеленодольцы могут вносить свои предложения в организацию маршрутов общественного транспорта в городе. К такому решению пришли в мэрии Зеленодольска, где обсуждался вопрос необходимости внесения изменений в движение городских маршрутных автобусов, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Эта тема стала предметом обсуждения на фоне активного развития микрорайона Мирный в Зеленодольске. Мэр города Михаил Афанасьев совместно с руководителями предприятий и служб, которые ответственны за решение данного вопроса, прорабатывают новую маршрутную сетку, в которую, предположительно, впишутся и автобусы большей вместимости.

Но окончательное решение будет принято после того, как в обсуждении вопроса примут участие сами горожане – им предложено высказать свое видение организации движения общественного транспорта.