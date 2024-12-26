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В Зеленодольске экс-председателя ТСЖ приговорили к 2,5 годам колонии за растрату
В Зеленодольске суд приговорил экс-председателя ТСЖ к 2,5 годам колонии за присвоение и растрату денег жильцов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
Выяснилось, что с марта по декабрь 2020 года женщина похитила более 170 тысяч рублей, собранных жильцами дома на капитальный ремонт.
Суд назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, экс-председателя ТСЖ лишили права руководить некоммерческими организациями на 3 года.
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