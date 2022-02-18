В Зеленодольске девочку после укуса бездомной собаки на скорой увезли в ЦРБ

В Зеленодольске на улице Фрунзе бездомные собаки покусали девочку-подростка, очевидцы происшествия вызвали на место происшествия скорую помощь. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Зеленодольской центральной районной больницы.

«Вызов на станцию "Скорой помощи" поступил в 12.17, в 12.30 на месте была бригада ССМП. Пострадавшую девочку 2009 года рождения доставили в больницу. На верхней трети бедра у ребенка обнаружилась ссадина от укуса собаки», – отметили в пресс-службе ЦРБ.

В больнице девочке ввели антирабическую вакцину против бешенства. После этого ее в сопровождении матери отправили домой. Курс уколов против бешенства она продолжит проходить в поликлинике.