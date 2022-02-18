news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
18 февраля 2022  14:31
Эвелина Киселёва

В Зеленодольске девочку после укуса бездомной собаки на скорой увезли в ЦРБ

news_top_970_100

В Зеленодольске на улице Фрунзе бездомные собаки покусали девочку-подростка, очевидцы происшествия вызвали на место происшествия скорую помощь. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Зеленодольской центральной районной больницы. 

«Вызов на станцию "Скорой помощи" поступил в 12.17, в 12.30 на месте была бригада ССМП. Пострадавшую девочку 2009 года рождения доставили в больницу. На верхней трети бедра у ребенка обнаружилась ссадина от укуса собаки», – отметили в пресс-службе ЦРБ.

В больнице девочке ввели антирабическую вакцину против бешенства. После этого ее в сопровождении матери отправили домой. Курс уколов против бешенства она продолжит проходить в поликлинике.

#собаки #собака укусила ребенка #зеленодольск
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное