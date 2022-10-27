В Зеленодольске дети мобилизованных могут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта

Фото: Концерт в поддержку мобилизованных солдат в Зеленодольске. Фото: Люции Загидуллиной / "Новости Зеленодольска".

В Зеленодольске и Зеленодольском районе Татарстана дети мобилизованных граждан в сопровождении одного взрослого смогут бесплатно посещать учреждения культуры и спорта. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Зеленодольского района РТ.

«В список для бесплатного посещения вошли спортивные школы города и района, центры культуры, библиотечные системы, музыкальные и художественные школы, музеи, художественные галереи, театры. Возраст ребенка — до 18 лет включительно», — уточнил собеседник агентства.

Помимо этого, мобилизованные зеленодольцы снабжаются наборами, в который входят нательное белье, балаклавы, носки, сапоги, шапка, туристическая сидушка, карабины и сухой паек. Выдаются телефоны, налобные фонарики, предметы гигиены (по запросу). Сейчас также продолжается пошив плащ-палаток и лежаков. В конце недели запланирована доставка в МВЦ «Казань Экспо».

В городе и районе работает пять пунктов сбора, дети пишут письма солдатам, представители духовенства также активно принимают участие в поддержке призванных из запаса.