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В Зеленодольске будут судить мужчину за долги по алиментам почти на миллион рублей
Сотрудники Зеленодольской городской прокуратуры утвердили обвинительный акт в отношении местного жителя за неуплату алиментов почти на миллион рублей. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Как удалось выяснить дознавателям, с 2017 года 37-летнего мужчину обязали выплачивать алименты на содержание дочери. Несмотря на решение суда, в период с июня 2022 года по февраль 2023 года родитель уклонялся от выплат. Общая сумма задолженности по алиментным платежам составила 855 тыс. рублей.
Свою вину мужчина признал полностью и погасил имеющуюся задолженность. Стоит отметить, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение.
В настоящее время уголовное дело направлено в Зеленодольский городской суд для рассмотрения по существу.
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