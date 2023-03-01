В Зеленодольске будут судить директора турфирмы, обманувшего клиентов на миллион рублей

В Зеленодольске 35-летнего местного жителя обвиняют в мошенничестве с путевками, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, с октября 2019 по август 2021 года мужчина предлагал местным жителям услуги бронирования путевок на зарубежные курорты. Туроператору он перечислял лишь часть полученных от туристов денег, а остальное забирал себе и переставал выходить с клиентами на связь.

В итог 13 жителям Зеленодольска был причинен ущерб на сумму около 1 миллиона рублей.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Зеленодольский суд. Свою вину обвиняемый не признает.