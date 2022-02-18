В Зеленодольске будет создан еще один индустриальный парк и жилой квартал

Еще один индустриальный парк будет создан в Зеленодольске. Проект реализует местный предприниматель, рассказал на отчетной сессии района глава муниципалитета Михаил Афанасьев.

«В планах — строительство производственных корпусов на 25 тысяч кв. метров и жилого квартала, общей площадью 156 тыс. квадратных метров с объектами социальной инфраструктуры», — отметил он.

Помимо этого, по поручению Президента РТ Рустама Минниханова разрабатывается проект нового индустриального парка площадью 300 га от поселка Новониколаевский до предприятия «ОКБ Союз», протяженностью 3 км вдоль трассы М7. Проект будет реализован управляющими компаниями промплощадки «Зеленодольск» и «Химград».

Две новые промплощадки появятся и в Нурлатском сельском поселении.

«Мы провели инвентаризацию свободных муниципальных земель в сельских поселениях. Выявлено около 1000 га с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой. На этой территории проектируются шесть промышленных площадок. Две первые появятся в Нурлатском поселении», — сказал Афанасьев.