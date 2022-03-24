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Происшествия
24 марта 2022  10:57
Полина Шевчук

В Зеленодольске больше ста ЮИДовцев провели танцевальный флешмоб и напомнили о ПДД

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На центральной площади Зеленодольска прошел необычный флешмоб «Стань заметнее!». Больше сотни юных инспекторов дорожного движения в ярких жилетах зажигательным танцем напомнили горожанам о соблюдении правил дорожного движения. 

 

Фото: ©  республиканская Госавтоинспекция

Как пояснили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

 

Фото: ©  республиканская Госавтоинспекция

Во время мероприятия ребята вместе и автоинспекторами раздали всем участникам световозвращающие элементы.

 

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

После флешмоба ЮИДовцы отправились на улицы Зеленодольска, где рассказали юным пешеходам о правилах поведения на дороге и подарили им памятки по ПДД.
 

#ЮИДовцы #гибдд рт #световозвращающие элементы
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