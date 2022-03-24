В Зеленодольске больше ста ЮИДовцев провели танцевальный флешмоб и напомнили о ПДД

На центральной площади Зеленодольска прошел необычный флешмоб «Стань заметнее!». Больше сотни юных инспекторов дорожного движения в ярких жилетах зажигательным танцем напомнили горожанам о соблюдении правил дорожного движения.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Как пояснили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, акция направлена на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

Во время мероприятия ребята вместе и автоинспекторами раздали всем участникам световозвращающие элементы.

Фото: © республиканская Госавтоинспекция

После флешмоба ЮИДовцы отправились на улицы Зеленодольска, где рассказали юным пешеходам о правилах поведения на дороге и подарили им памятки по ПДД.

