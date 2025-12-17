news_header_top
Происшествия 17 декабря 2025 17:21

В Зеленодольске благодаря прокуратуре работникам хлебокомбината выплатили зарплату

В Зеленодольске прокуратура проверила АО «Зеленодольский хлебокомбинат» и выяснила, что предприятие не выплатило зарплату 95 своим сотрудникам. Общая сумма долга составила 3 миллиона рублей.

Прокуратура потребовала от руководства хлебокомбината немедленно устранить нарушение. Кроме того, против генерального директора компании возбудили дело об административном правонарушении.

В результате предприятие полностью погасило задолженность перед сотрудниками.

