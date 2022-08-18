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Ру Тат
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Происшествия
18 августа 2022  19:44
Павел Климчак

В Зеленодольске байкер без прав попал в больницу, влетев на перекрестке в легковушку

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Авария произошла сегодня в Зеленодольске. По предварительной информации пресс-службы МВД по РТ, легковушка выезжала со второстепенной дороги на главную, по которой ехал мотоциклист. Водитель авто не заметил мотоцикл. В итоге байкер въехал в заднюю дверь автомобиля.

Кроме того, у мотоциклиста не было прав. В результате аварии его госпитализировали в местную больницу с подозрением на перелом позвоночника. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

#дтп с мотоциклистом
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