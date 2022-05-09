В Зеленодольске 770 детей и мэр города исполнили песню «День Победы»

На главной сцене Зеленодольска в парке «Авангард» состоялся VII гала-концерт фестиваля хоров «Поющий май», который собрал 770 участников со всего района. Об этом «Татар-информу» рассказали в администрации муниципалитета.

Фестиваль его организаторы посвятили 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Году народного искусства и культурного наследия народов России, 90-летию города Зеленодольска и творчеству народного артиста РСФСР Льва Лещенко.

«Искренне восхищаюсь талантами наших юных зеленодольцев и от всей души хочу сказать спасибо организаторам и идейным вдохновителям мероприятия, педагогам и родителям за творческий подход и поддержку детей!» — заявил мэр города Михаил Афанасьев.

Гран-при в этом году оказалась удостоена народная вокальная студия «Каданс» ЦКИНТ имени Горького. Завершился гала-концерт дружным исполнением песни композитора Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова «День Победы».