В Зеленодольск прибыл «Семейный автобус»: 13 семей получили помощь разных экспертов

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Очередной выезд проекта «Семейный автобус: традиции – в путь!» прошел сегодня в Зеленодольске. Проект направлен на поддержку семей в муниципальных районах республики. Зеленодольск стал вторым городом после Чистополя, куда прибыл «Семейный автобус».

Для жителей были организованы лекции, семинары, тренинги, а также индивидуальные консультации с экспертами семейной направленности. Запись на прием велась заранее, всего было принято 13 семей.

Как пояснила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ, региональный координатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в Татарстане Эльвира Ахметова, мероприятие строится по трем направлениям.

«В этом году совместно с НКО "Мастерская" в рамках гранта Раиса мы запустили новый проект. На брендированном автобусе в города приезжают высокопрофессиональные специалисты: репродуктологи, семейные юристы, психологи, медиаторы», – рассказала Эльвира Ахметова.

Первая часть работы – организация лекций и мастер-классов от специалистов разъяснительного характера.

Вторая часть – индивидуальные консультации для семей в отдельных кабинетах. Семьи записываются заранее по спискам, выбирая нужного специалиста в зависимости от волнующих вопросов.

Третья – посещение социальных объектов: детских домов, домов престарелых и инвалидов.

Ахметова добавила, что в каждом районе к команде присоединяются местные специалисты Социального фонда, Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, а также представители духовенства.

По словам Эльвиры Ахметовой, после каждого выезда организаторы проводят анкетирование, чтобы оценить эффективность и скорректировать дальнейшую работу. Если вопрос не решается за одну консультацию, специалисты берут семью под патронаж и продолжают сопровождение онлайн.

«Если посмотреть на список семей, которые записываются на консультации, спектр проблем варьируется от района к району, но есть определенные тенденции. Например, в Чистополе основная часть обращений была от семей, где есть конфликты родителей с детьми. Также много вопросов от молодых семей по репродуктологии – это женщины, которые не могут зачать ребенка», – отметила Ахметова.

По ее словам, в Зеленодольске запросы были немного другого характера: «Здесь были вопросы от детей, состоящих на учете в ПДН, и обращения, связанные с разводами. Поэтому в составе нашей команды есть и психологи, и медиаторы, которые помогают решать конфликты на начальном уровне»

Проект «Семейный автобус: традиции – в путь!» реализуется с использованием гранта Раиса Республики Татарстан. В 2026 году мобильная команда посетит пять районов: Чистопольский (5 марта), Зеленодольский (27 марта), Нижнекамский, Елабужский и Альметьевский (апрель–май). Вторым этапом проекта станет семейный марафон-конкурс «Семьи на старте», в котором примут участие не менее пяти семей из каждого района.

В состав выездной команды вошли: Зульфия Сафина – председатель Татарстанского регионального отделения ООО «Региональный Красный крест», профессор, доктор педагогических наук, директор Республиканского ресурсного центра по поддержке СО НКО; Фирая Сабирова – репродуктолог, заслуженный врач Республики Татарстан; Елена Страхова – семейный психолог, руководитель направления «Школа счастливой семьи»; Изольда Жуйкова – президент Региональной общественной организации Республики Татарстан «Под крылом семьи»; Снежана Воробьёва – педагог-психолог, специалист в области семейных и детско-родительских отношений; Марина Яценко – медиатор по разрешению семейных конфликтов.

Одним из ключевых специалистов, к которому заранее записывались семьи, стала врач акушер-гинеколог, репродуктолог Галия Сагитова. Она работает в сфере вспомогательных репродуктивных технологий более 20 лет.

«Если в течение года совместной жизни беременность не наступает у женщин моложе 35 лет, или в течение шести месяцев – у женщин старше 35 лет, это повод обратиться к репродуктологу. Причины бесплодия могут быть разными: трубно-перитонеальный фактор, инфекции, гормональные нарушения, последствия абортов. В последние годы растет доля мужского фактора – около 40% случаев. Часто встречается сочетанное бесплодие, когда проблемы есть у обоих супругов. Поэтому обследование обязательно должны проходить оба», – пояснила Галия Сагитова.

По словам репродуктолога, статистика показывает, что каждая пятая супружеская пара в России сталкивается с проблемой бесплодия. В Татарстане показатели сопоставимы с общероссийскими. При своевременной диагностике и правильно подобранном лечении беременность наступает в 80% случаев.

Галия Сагитова отметила, что сегодня в республике расширены возможности для первичного обследования. В поликлиниках проводится репродуктивная диспансеризация, в рамках которой женщины могут бесплатно получить необходимые анализы и консультацию гинеколога. При выявлении факторов риска пациентки направляются в специализированные клиники. В Татарстане работают несколько таких центров.

«Очень важно не откладывать визит к специалисту. Фертильность женщины начинает снижаться после 30 лет, и время играет ключевую роль. Стесняться этой проблемы не нужно. Семья создается для того, чтобы в ней росли дети, и современная медицина позволяет решить большинство сложных случаев», – подчеркнула Сагитова.

Глава Зеленодольского муниципального района, мэр Зеленодольска Михаил Афанасьев отметил значимость системной поддержки семей:

«Это важное мероприятие. Мы благодарим Управление ЗАГС за доверие. Семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, нуждаются в поддержке. Работа, которая проводится под эгидой Правительства республики, приобретает особую значимость. Это государственная задача, и мы занимаемся ею совместно».

Проект «Семейный автобус: традиции – в путь!» организован Управлением ЗАГС Кабинета Министров РТ и НКО «Мастерская» (победитель гранта Раиса РТ).