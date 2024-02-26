Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В зданиях КНИТУ-КХТИ в Советском районе Казани создадут общественные пространства
В 2024 году в столице Татарстана отремонтируют здания Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ), расположенные в Советском районе города. Об этом на деловом понедельнике рассказал глава районной администрации Роман Фатхутдинов.
«Новые возможности появятся у горожан в связи с ремонтом двух зданий КНИТУ-КХТИ. В корпусах на Сибирском тракте запланировано провести работы в библиотеке, спортивном и актовом залах. После чего они станут открытым общественным пространством, доступным не только для студентов, но и для всех горожан», — прокомментировал он.
Фатхутдинов также отметил, что в 2024 году преображение ожидает педагогический колледж. Ремонт запланирован как в учебных классах, так и в общежитии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»