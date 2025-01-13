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Происшествия 13 января 2025 15:44

В здании военного госпиталя в Туле произошел пожар

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В здании военного госпиталя в Туле пожарные тушат возгорание на 900 квадратах.

Как сообщает РИА Новости, из здания эвакуировали 57 человек. Подробности уточняются.

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