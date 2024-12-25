В здании «Татаркино» в 2025-м откроется Музей кино

В Казани в 2025 году откроется Музей кино. Вся экспозиция представят на двух площадках, рассказал директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

«Саму коллекцию мы хотим сделать на территории «Татаркино». Мы там уже заканчиваем ремонт. В музее организуем кинолекторий, чтобы как можно больше детей знали историю кинематографа Татарстана и России», – рассказала Айтуганова.

Основная экспозиция откроется в отремонтированном здании «Татаркино». Там также можно будет посмотреть фильмы и провести кинолектории. Вторую часть Музея гости увидят в «кабинете режиссера» на втором этаже кинотеатра «Мир».