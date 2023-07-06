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В здании с театральными и танцевальными студиями на севере Москвы произошел пожар
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Пожар произошел в здании с театральными и танцевальными студиями на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Отмечается, что возгорание началось на 3-й улице Ямского поля, пожар произошел на втором этаже 4-этажного административного здания.
Из горящего бизнес-центра спасено 7 человек, двое госпитализированы с тяжелым отравлением угарным газом.
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