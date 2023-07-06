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Руc Тат
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Происшествия 6 июля 2023 21:20

В здании с ресторанами «‎Пушкин»‎ и «‎Турандот»‎ в центре Москвы произошел пожар

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Пожар охватил кровлю здания в центре Москвы, в котором расположены рестораны «Кафе Пушкинъ» и «Турандот», сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Позднее было ликвидировано открытое горение на крыше трехэтажного здания, а затем возгорание полностью потушили. В экстренных службах уточнили, что пострадавших нет.

Как указано в сообщении, пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из «Кафе Пушкинъ», по словам его сотрудницы, эвакуировали порядка 100 посетителей. Также в заведении рассказали, что после инцидента оно закрыто.

#Москва #пожар
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