В здании Нижнекамской ЦРБ работают правоохранительные органы
Сегодня в ряде Telegram-каналов распространились сообщения о том, что в Нижнекамской ЦРБ силовики проводят обыски.
В пресс-службе Минздрава РТ «Татар-информу» сообщили – они уведомлены о том, что в медучреждении работают сотрудники правоохранительных органов.
«Руководство Минздрава Татарстана в курсе, что в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице работают правоохранительные органы. Комментировать уполномочены они», – рассказали агентству в министерстве.
По данным агентства, вопросы возникли к работе Нижнекамской ЦРБ с аффилированными структурами.