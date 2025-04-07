В здании Нижнекамской ЦРБ работают правоохранительные органы

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Сегодня в ряде Telegram-каналов распространились сообщения о том, что в Нижнекамской ЦРБ силовики проводят обыски.

В пресс-службе Минздрава РТ «Татар-информу» сообщили – они уведомлены о том, что в медучреждении работают сотрудники правоохранительных органов.

«Руководство Минздрава Татарстана в курсе, что в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице работают правоохранительные органы. Комментировать уполномочены они», – рассказали агентству в министерстве.

По данным агентства, вопросы возникли к работе Нижнекамской ЦРБ с аффилированными структурами.