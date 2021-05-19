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Ру Тат
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19 мая 2021  13:55
Павел Климчак

В здании казанской гимназии №40 не обнаружили взрывных устройств

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Как сообщили в мэрии Казани, в результате проверки в казанской гимназии №40 не обнаружили взрывных устройств.

Во время эвакуации из школы вывели 300 учеников и 30 сотрудников. Конфликт произошел между учителем и учеником, который принес на урок электронную сигарету. Сначала педагог делала замечания школьнику, а затем отобрала сигарету.

В ответ на это ученик стал угрожать, что взорвет здание школы, и начал вести себя агрессивно. В связи с этим были приняты меры предосторожности.

Учебный процесс продолжается, а со школьником сейчас работают психологи.

#эвакуация школьников #угроза взрыва
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