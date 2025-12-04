В здании казанской фабрики «Адонис» после реновации открылся арт-кластер

Мэр Казани Ильсур Метшин и главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина открыли после реновации здание фабрики «Адонис». В корпусе на красной линии улицы Профсоюзной, в помещении цеха на 4 этаже с панорамными окнами, проходит конференция «Диалоги» о создании и развитии в бывших фабричных корпусах арт-кластера.

Участником конференции стал в том числе создатель дизайн-завода (квартала) «Флакон» в Москве (сейчас объект продан им и переименован) Ян Ярмощук. Теперь он совладелец и управляющий партнер «Адониса».

Гости и спикеры конференции одними из первых до официального открытия увидели бывшее фабричное четырехэтажное здание, теперь совмещающее функции дневной кофейни, городской гостиной и многопрофильной событийной площадки.

На сессии «Запуск креативного кластера: кейс команды «Адонис» Ян Ярмощук поделится спецификой проектирования подобных площадок. Директор креативного кластера «Адонис» Марат Фаткулин и программный директор Диана Гильмутдинова расскажут о настоящих и ближайших планах развития пространства.

Фото: Оксана Романова / «Татар-информ»