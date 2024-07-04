Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В здании кафе в Елабуге загорелась проводка, посетителей эвакуировали
Сегодня в кафе на проспекте Мира в Елабуге произошел пожар. Как выяснилось, снаружи здания загорелась проводка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
На место оперативно прибыли пожарные, которые справились с огнем. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников