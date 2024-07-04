В здании кафе в Елабуге загорелась проводка, посетителей эвакуировали

Сегодня в кафе на проспекте Мира в Елабуге произошел пожар. Как выяснилось, снаружи здания загорелась проводка. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

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На место оперативно прибыли пожарные, которые справились с огнем. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 20 человек. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.