Видео: в здании «Известия холл» в Москве случился крупный пожар

Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар произошел в доме №5 на Пушкинской площади. Горение случилось в административном здании, находящемся на реконструкции. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.

Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.

По уточненным данным, пожар происходит в трех неэксплуатируемых строениях внутри двора «Известий холла» и осложняется высокой пожарной загрузкой.