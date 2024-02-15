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Видео: в здании «Известия холл» в Москве случился крупный пожар
Площадь пожара в здании на Пушкинской площади в Москве составляет 1500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Пожар произошел в доме №5 на Пушкинской площади. Горение случилось в административном здании, находящемся на реконструкции. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают экстренные службы.
По уточненным данным, пожар происходит в трех неэксплуатируемых строениях внутри двора «Известий холла» и осложняется высокой пожарной загрузкой.
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