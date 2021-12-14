В здании челнинского театра «Мастеровые» начались работы по герметизации

В будущем здании набережночелнинского русского драматического театра «Мастеровые» продолжаются строительные работы. На данный момент на объекте завершены работы по кровле, ведутся работы по герметизации здания и установке системы вентиляции. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетил строительную площадку нового здания «Мастеровых». Он отметил, что появление в городе полноценного театра является мечтой многих поколений челнинцев, причем он не должен располагаться в приспособленном помещении.

«У нас татарский драмтеатр до недавнего времени находился в здании бывшего Автозаводского райкома партии. Мы смогли его перевести в реконструированное новое здание, это обошлось в 1,4 млрд рублей. Этот театр дороже. Эти объекты строятся на века. Здесь пишется современная история города Набережные Челны», — сказал градоначальник.

Строительство театра началось год назад. Здание сегодня состоит из четырех этажей и будет выполнено в стиле хай-тек, его площадь — 25 тыс. квадратных метров. В театре расположатся фотомастерская, студия звукозаписи, малый и большой залы, выставочный зал, кафе, детская комната, видеотека и архив, а также административные и служебные помещения.

По словам Магдеева, задача — построить значимый объект культуры. Театр рассчитан на 492 посадочных места, есть также второй зал на 100 мест.

Здание театра расположится на проспекте Чулман рядом с полилингвальной школой №59 «Адымнар», Дворцом торжеств. Планируется, что новый театральный сезон «Мастеровые» откроют в 2022 году в новом современном здании.