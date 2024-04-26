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В здании бывшего завода «Теплоприбор» открылись весенние архитектурные «Диалоги»
В Казани в здании бывшего завода «Теплоприбор» на улице Кулагина открылись очередные весенние архитектурные «Диалоги». Основной темой мероприятия стало настоящее и будущее промышленных территорий столицы Татарстана, рассказала главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина на пленарной сессии.
Мероприятие разделили на два основных блока — проектирование новых промышленных площадок и редевелопмент бывших промышленных территорий. Также участники обсудят тему монументального искусства в городской среде и стратегию устойчивого развития. На «Диалогах» выступят руководители и основатели архитектурных бюро Никита Явейн, Наринэ Тютчева, Анатолий Борисов, директор Института развития Казани Алексей Горбунов, ведущий советник Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования Минэкономразвития России Владислав Николаев и многие другие.
«Очень важно, что мы проводим диалоги в здании, где когда-то располагалось Центральное конструкторское бюро, где происходили в том числе производственные процессы. И мы бы хотели обратить на это внимание», — отметила Ильсияр Тухватуллина.
По ее мнению, тема развития промышленных пространств остается особенно актуальной, потому что у инвесторов до сих пор нет четкого понимания того, как бывшие промплощадки могли бы активно встраиваться в жизнь города. Обновленное здание «Теплоприбора», над которым работали учредитель «Доступного офисного фонда» Вячеслав Пимурзин и архитектор Ангелина Бородкина, — один из успешных примеров в этой сфере.
«Сегодня здесь расположился современный бизнес-центр со столовой для резидентов, ребята работают дальше, идет облагораживание пространства. В ближайшем будущем [„Теплоприбор”] станет точкой притяжения для жителей прилегающих районов <…> и даст хороший эффект для развития территории города», — подчеркнула главный архитектор Казани.
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