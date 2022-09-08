В здании бывшего «Детского мира» в центре Казани откроется фитнес-клуб

В бывшем здании «Детского мира» на улице Пушкина в Казани откроется фитнес-клуб DDX, который займет пятый этаж площадью почти 1,5 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в компании CORE-XP, которая сопровождала сделку.

Согласно приведенным данным, договор аренды с сетью магазинов «Золотое яблоко», которая является собственником здания, будет долгосрочным, однако его стоимость и точная длительность не уточняются. Открыть клуб планируется в конце этого года.

«Сделка с DDX стала завершающей сделкой по проекту здания на улице Пушкина в Казани. Оператор полностью занял оставшуюся вакантную площадь. Мы долго прорабатывали возможные концепции и форматы, которые смогут соответствовать заданному „Золотым яблоком„ и сетью коворкингов SOK позиционированию объекта. Нам было важно найти оператора, концепция которого отвечает новым реалиям рынка, а миссия и ценности откликаются потребностям сформированной аудитории», — сообщила заместитель директора отдела аренды торговых помещений COPE-XP Алена Умбетхалиева.

В компании заметили, что сейчас часто наблюдается трансформация классических торговых центров в многофункциональные комплексы. «Это происходит из-за ухода международных брендов и освобождения занимаемых ими площадей, а также сокращения площадей кинотеатров, что влечет преобразование этих помещений в схожие по типу форматы», — пояснили в сопровождавшей сделку фирме.