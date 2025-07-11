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Общество 11 июля 2025 12:31

В Казани завершился капремонт детской поликлиники №11

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В Казани завершился капремонт детской поликлиники №11
Фото: Минздрав РТ

Капитальный ремонт завершился в здании Детской городской поликлиники № 11 Казани. Информация появилась на сайте Министерства здравоохранения Татарстана.

В обновленной поликлинике по адресу улица Авангардная, 89 появилась новая современная лаборатория, заменены окна, отремонтирована входная группа. Рядом с входом обустроили крытое место для колясок.

В отремонтированных кабинетах скоро начнут прием физиотерапевт и врач по лечебной физкультуре. Расширен кабинет массажа – теперь здесь в две смены будут работать по два специалиста, что ускорит процедуру. Полностью обновлен пункт молочного питания – завершена отделка помещений, уставлено новое оборудование для хранения и выдачи продукции.

Программа по обновлению пунктов молочного питания в государственных медицинских учреждениях республики реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

#детская поликлиника #капитальный ремонт #медицина #минздрав рт
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