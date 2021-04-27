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Ру Тат
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27 апреля 2021  00:45
Эльза Кузнецова

В Затонской школе Камско-Устьинского района РТ открыли шахматную зону

В Затонской школе Камско-Устьинского района РТ открыли шахматную зону
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В Затонской школе имени В.П. Муравьева Камско-Устьинского района РТ состоялось открытие шахматной зоны. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Проект по созданию шахматных зон в образовательных организациях шахматных рекреаций реализуется благодаря национальному проекту «Образование». 

Открытие состоялось при участии заместителя главы Камско-Устьинского района РТ Газинура Габидуллина. Все необходимое для игры в шахматы подарил депутат поселка Куйбышевский Затон Александр Сорокин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на сегодняшний день шахматные зоны функционируют в пяти школах в районе. Две из них — в кадетской школе-интернате и Теньковской школе — были открыты в 2019-м и 2020 годах во время создания функциональных зон «Точка роста» в рамках национального проекта «Образования», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Еще две шахматные зоны — в Рудницкой и Камскоустьинской школах — появились благодаря партийному проекту татарстанского отделения «Единой России». В Камскоустьинской школе открытие шахматной зоны прошло в середине апреля.

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