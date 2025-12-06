«Он находился в запустении 70 лет»: в Высокогорском районе освятили трехвековой храм

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл сегодня освятил храм в деревне Соловцово Высокогорского района Татарстана. Церковь в честь Смоленской иконы Божией Матери была построена 290 лет назад. В годы советской власти ее закрыли, но в 2014 году нашелся благодетель, который взялся за восстановление.

«Сегодня историческое событие, которого жители Соловцово и многие верующие ждали с большим трепетом. Сегодня у нас большой праздник. Может показаться, что мы шли к этому дню долго – чуть больше 10 лет ушло на то, чтобы придать храму божественный вид и освятить заново. Но, с другой стороны, в запустении он находился больше 70 лет – наверное, это Божие чудо, что здесь снова звучит молитва», – рассказал настоятель храма, руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Священник отметил, что в 2020 году был освящен придел в честь Николая Чудотворца. В Соловцово официально живет около 40 человек, но у Смоленской церкви образовался свой, достаточно большой приход, состоящий из коренных жителей деревни, тех, кто приезжает сюда в гости и живет постоянно. Многие верующие приезжают из Казани.

С самого утра в храме собрались несколько десятков верующих. Придел Смоленской иконы Божией Матери не смог вместить всех желающих, все стремились пройти поближе, чтобы все увидеть своими глазами.



Освящение храма включает в том числе скрепление престола четырьмя гвоздями, что символизирует гвозди, которыми Иисус Христос был пригвожден к своему кресту.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Затем священнослужители окропили храм святой водой и совершили помазание освященным маслом стен. Следующий этап – крестный ход. Митрополит Кирилл пронес святые мощи вокруг храма в сопровождении верующих и священнослужителей. Затем мощи были вложены в основание престола. Так у храма появился свой ангел-хранитель, так же как и у каждого человека, после совершения Таинства крещения.

После завершения освящения храма владыка вышел из алтаря с двумя зажженными свечами и обратился к собравшимся:

«У нас есть традиция – зажигать свечи после освящения. Я попросил бы отца Александра, чтобы он передал эти свечи прихожанам, которые больше всего потрудились над восстановлением храма, чтобы они первые начали зажигать свечи здесь», – сказал он.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Настоятель выполнил поручение, и верующие потянулись к огонькам – так храм наполнился светом свечей.

«Когда отец Александр первый раз пригласил меня сюда и сказал, что планирует в ближайшее время освятить храм, я подумал: “Сколько тут еще работы! Кто еще доживет до этого момента?” Удивительно, что Господь руками добрых людей делает многие чудеса», – отметил митрополит.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Затем владыка наградил тех, кто потрудился над восстановлением Смоленской церкви. В их числе Роман Тарасов – именно он первым взялся восстанавливать храм, когда от него оставались буквально только стены. Он провел огромную работу и не собирается останавливаться. Его цель – чтобы храм с каждым годом становился все краше и краше. Впереди работы по росписи Смоленского предела, он будет украшен так же, как Никольский. Стены окрасят в голубой цвет и изобразят на них события из Евангелия.

Ранее мы писали о том, чем интересна Смоленская церковь, о колоколе, пробитом пулей, расстрелянном при советской власти настоятеле, которого хотят возвести в лики святых, и многом другом.