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Политика
25 ноября 2022  11:58

В Запорожской области пресекли попытку прорыва диверсантов ВСУ

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Российские военные в Запорожской области пресекли попытку прорыва группы украинских диверсантов. В результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Уничтожено свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника», — сказал он.

Напомним, что два дня назад ВС РФ ликвидировали группу диверсантов в окрестностях села Новодаровка.

#спецоперация на Украине #политика
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