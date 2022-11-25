В Запорожской области пресекли попытку прорыва диверсантов ВСУ

Российские военные в Запорожской области пресекли попытку прорыва группы украинских диверсантов. В результате уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета военно-гражданской администрации области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пресечена попытка украинской ДРГ прорыва линии боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Уничтожено свыше 40 боевиков ВСУ, несколько пикапов, три бронеавтомобиля и прочая бронетехника», — сказал он.

Напомним, что два дня назад ВС РФ ликвидировали группу диверсантов в окрестностях села Новодаровка.