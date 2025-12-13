В Запорожской области заявили о гибели льва из-за атаки дронов

Умер лев, раненый осколками при ударе украинских беспилотников по зоопарку в городе Васильевке Запорожской области, находящемся неподалеку от линии фронта. Об этом заявил руководитель Васильевского реабилитационного центра для крупных хищников Александр Пылышенко, передает ТАСС.

«Раненый лев умер», – сказал директор зоопарка, отвечая на вопрос о состоянии пострадавшего животного.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал в своем Telegram-канале, что два украинских дрона атаковали Васильевский зоопарк, в результате чего был ранен лев.

По словам руководителя региона, «территория центра для животных серьезно пострадала, выбиты окна, разрушена часть вольеров, где содержались тигры».

ТАСС утверждает, что беспилотники прежде неоднократно атаковали прилегающую к центру территорию, но удар по самому зоопарку был нанесен впервые.

В Васильевском реабилитационном центре содержатся животные, оставленные хозяевами из-за боевых действий. Среди его обитателей более 50 крупных хищников – медведей, львов, тигров, леопардов, лигров (гибридов между львом-самцом и тигрицей-самкой), а также обезьяны, еноты, собаки, попугаи.