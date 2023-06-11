В Запорожской области система ПВО сбила украинскую ракету на подлете к Бердянску

В Запорожской области, в Бердянке, система ПВО сбила ракету, запущенную украинской армией. Об этом сообщается в телеграм-канале военно-гражданская администрации города.

«Около 17.00 в Бердянске был слышен звук, похожий на взрыв. По предварительной информации оперативных служб, это киевский террористический режим предпринял новую попытку нанести удар по нашему мирному городу», – говорится в сообщении.