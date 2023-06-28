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Происшествия 28 июня 2023 10:50

В Запорожской области прогремели взрывы

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В городе Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

Как указано в сообщнии, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что на данный момент речь идет о шести взрывах.

По предварительной информации, сработала система ПВО.

#Запорожская область #взрывы
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