news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Запорожской области прогремели взрывы
Скопировать ссылку
news_top_970_100
В городе Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.
Как указано в сообщнии, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что на данный момент речь идет о шести взрывах.
По предварительной информации, сработала система ПВО.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2