В Запорожской области прогремели взрывы

В городе Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

Как указано в сообщнии, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов отметил, что на данный момент речь идет о шести взрывах.

По предварительной информации, сработала система ПВО.