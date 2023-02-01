В Запорожской области начали выстраивать новую линию обороны с учетом взятых рубежей

Первая линия обороны российской армии в Запорожской области сдвинулась вперед. Теперь ее выстраивают с учетом новых занятых рубежей, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Рогов напомнил, что в январе российская армия начала локальные наступательные действия на Запорожском направлении. Боевые действия идут практически по всей линии фронта, но основные его участки — в районе городов Орехов и Гуляйполе, а также Чаривного. По его словам, всего удалось освободить, взять под огневой или оперативный контроль девять населенных пунктов.

«Армия закрепила достигнутые успехи. Наша первая линия обороны сдвинута вперед. Теперь она выстраивается, дополняется и формируется с учетом новых занятых рубежей», — подчеркнул представитель региона.

Накануне он заявил, что ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции. 24 января сообщалось, что российские военные в результате наступательных действий вскрыли позиции украинских войск на первой линии обороны.