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В Запорожской области ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов
В Запорожской области сотрудники ФСБ вместе с МВД задержали диверсанта, готовившего взрывные устройства по заданию украинской разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
Как выяснилось, 55-летний мужчина передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.
Ранее участники преступной группы были задержаны. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело по статье «Террористический акт».
Задержанный изготовитель взрывных устройств проживает в Херсонской области. По месту проживания у него изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, 3 взрывателя замедленного действия и другие компоненты взрывных устройств.
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