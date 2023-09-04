В Запорожской области ФСБ задержала сообщника украинских диверсантов

В Запорожской области сотрудники ФСБ вместе с МВД задержали диверсанта, готовившего взрывные устройства по заданию украинской разведки, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Как выяснилось, 55-летний мужчина передал непосредственным исполнителям несколько взрывных устройств, которые были использованы ими при совершении террористических актов в отношении сотрудников полиции и администрации региона.

Ранее участники преступной группы были задержаны. Следователи возбудили в отношении них уголовное дело по статье «Террористический акт».

Задержанный изготовитель взрывных устройств проживает в Херсонской области. По месту проживания у него изъяли 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, изготовленных промышленным способом, 3 взрывателя замедленного действия и другие компоненты взрывных устройств.