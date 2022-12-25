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Политика
25 декабря 2022  09:58

В Запорожской области достроены укрепрайоны и эшелонированная линия обороны

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В Запорожской области завершилось создание глубоко эшелонированной линии обороны. Ее появление позволит отразить любые попытки атаковать регион, уверен председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — отметил он в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что в регионе завершается возведение оборонительных сооружений вдоль линии фронта.

#Запорожская область
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