В Запорожской области достроены укрепрайоны и эшелонированная линия обороны

В Запорожской области завершилось создание глубоко эшелонированной линии обороны. Ее появление позволит отразить любые попытки атаковать регион, уверен председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области Российской Федерации», — отметил он в своем телеграм-канале.

Рогов добавил, что в регионе завершается возведение оборонительных сооружений вдоль линии фронта.