Российские военные предотвратили очередную попытку ВСУ зайти в село Лобковое Запорожской области, заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Пресечена очередная попытка боевиков ВСУ зайти в Лобковое Запорожской области», — написал он в своем Telegram-канале. По его словам, это не первый случай, когда украинские боевики попытались прорваться на этом участке.

Рогов считает, что ВСУ пытаются «создать иллюзию присутствия», чтобы Россия стянула больше военных сил именно на этот участок фронта. Однако «разведка РФ все видит» благодаря современным техническим средствам, закупаемым за счет народной помощи, подчеркнул Рогов.

Напомним, село Лобковое находится под контролем Минобороны России с 20 января этого года. В этот же день было освобождено и село Клещеевка в ДНР.