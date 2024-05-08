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В Запорожье фиксировали присутствие франкоговорящих наемников ВСУ
В Запорожской области зафиксировали до двух десятков случаев присутствия франкоговорящих иностранных наемников.
Как сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, лидерами среди иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе остаются поляки и грузины.
По его словам, были обнаружены франкоговорящие наемники, но без каких-либо французских нашивок. Среди них встречались как белые, так и темнокожие. В Запорожской области было зафиксировано до двух десятков таких случаев.
6 мая МИД России заявил о безответственности высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке на Украину французских сил и контингентов других стран НАТО. По данным западных СМИ, на подконтрольной Киеву территории присутствуют наемники из французского Иностранного легиона.
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