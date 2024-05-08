В Запорожской области зафиксировали до двух десятков случаев присутствия франкоговорящих иностранных наемников.

Как сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, лидерами среди иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе остаются поляки и грузины.

По его словам, были обнаружены франкоговорящие наемники, но без каких-либо французских нашивок. Среди них встречались как белые, так и темнокожие. В Запорожской области было зафиксировано до двух десятков таких случаев.

6 мая МИД России заявил о безответственности высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке на Украину французских сил и контингентов других стран НАТО. По данным западных СМИ, на подконтрольной Киеву территории присутствуют наемники из французского Иностранного легиона.