В Западной Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геослужбу США.

Толчки были зафиксированы в 15.27 по московскому времени, эпицентр находился в 118 км юго-западу от города Джаяпура (Индонезия). Очаг залегал на глубине 10 км. Отмечается, что информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее в южной части Атлантического океана произошло землетрясение магнитудой 7,1. А в результате толчков, зафиксированных на Гаити, погибло более тысячи человек. Тогда магнитуда составила 7,2.