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В заливе Волги вблизи Зеленодольска нашли тело провалившегося по лед мужчины
Сообщение о том, что в заливе Волги вблизи Зеленодольска под лед провалился мужчина, поступило сегодня в 16.24.
Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили тело неизвестного мужчины в 25 метрах от берега. В результате тело доставили на берег, после чего передали полицейским.
В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также причина происшествия.
В ведомстве отметили, что толщина льда на месте составляла всего 3-4 см.
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