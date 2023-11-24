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Происшествия 24 ноября 2023 19:49

В заливе Волги вблизи Зеленодольска нашли тело провалившегося по лед мужчины

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Сообщение о том, что в заливе Волги вблизи Зеленодольска под лед провалился мужчина, поступило сегодня в 16.24.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили тело неизвестного мужчины в 25 метрах от берега. В результате тело доставили на берег, после чего передали полицейским.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также причина происшествия.

В ведомстве отметили, что толщина льда на месте составляла всего 3-4 см.

#нашли тело
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