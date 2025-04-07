В заливе Петра Великого обнаружили пропавшую в 1941 году подлодку

Военнослужащие Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций обнаружили в заливе Петра Великого затонувшую в годы Второй мировой войны субмарину типа «Малютка», передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Предположительно, найденная субмарина – это дизельная «М-49», связь с которой была утрачена 16 августа 1941 года. Весь экипаж подлодки, состоявший из 22 человек, погиб вместе с ней.

Точное место гибели и тип найденной подводной лодки были установлены экипажем спасательного судна «Игорь Белоусов». Используя телеуправляемые подводные аппараты, моряки провели обследование объекта и пришли к выводу, что его габариты, форма и вооружение соответствуют характеристикам субмарин типа «Малютка».

В августе 1941 года в юго-западной части залива Петра Великого во время выполнения боевого задания пропали две малые подводные лодки Тихоокеанского флота: «М-49» и «М-63». Свое название – «Малютки» – субмарины этого типа получили из-за компактных размеров, позволявших транспортировать их по железной дороге без необходимости разборки. Подлодки серии «М» имели водоизмещение 258 тонн, два торпедных аппарата в носовой части и 45-миллиметровую пушку, расположенную у рубки.

Поиски пропавших субмарин велись на протяжении примерно 20 лет. В различные периоды к поисковым работам привлекались научно-исследовательское парусное судно «Искра», гидрографическое судно «Вице-адмирал Воронцов» и другие корабли флота.