В Казани на новогоднем концерте прозвучала моноопера «Щелкунчик»

Сегодня, 22 декабря, в ГБКЗ им. С. Сайдашева на новогоднем концерте Казанского камерного оркестра La Primavera состоялось исполнение монооперы «Щелкунчик».

Моноопера впервые прозвучала три года назад на «Абязов-фестивале». Стихи для нее написала поэтесса и писательница Альбина Абсалямова. Дирижер Рустем Абязов оркестровал для оперы все самые красивые номера из одноименного балета. Партию повзрослевшей героини «Щелкунчика» Мари исполнила музыкант, артистка, певица сопрано оперного и камерного жанра, педагог КГК им. Жиганова Айсылу Сальманова.

Певица поделилась своими впечатлениями от исполнения произведения композитора Петра Чайковского.

«Как только поступило мне такое предложение, я сразу согласилась. Потому что с детства влюблена в эту музыку. И я надеюсь, что этот спектакль будет жить. Я всегда задаюсь одним вопросом, интересно, что бы Петр Ильич сказал, если бы он сидел в зале. И когда я выхожу на сцену, на репетициях, я всегда представляла его, что он где-то сидит, понравилось бы ему или нет», – отметила солистка.

Во втором отделении концерта прозвучали знаменитые вальсы и арии из оперетт Иоаганна Штрауса, Имре Кальмана, Исаака Дунаевского.